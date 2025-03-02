Стармер розкрив умови мирної угоди з росією: що вимагає Британія
Київ • УНН
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що росія має бути включена в мирну угоду, але не може диктувати умови безпеки. Британія надасть Україні 1,6 млрд фунтів на виробництво ракет ППО.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що мирна угода для України обов’язково має включати росію, але це не означає, що вона повинна визначати умови безпеки.
Про це він сказав під час пресконференції, передає УНН.
"Угода має включати росію. Звісно, так і буде, але не можна діяти так, ніби росія диктує умови безпеки ще до угоди. Інакше прогресу не буде взагалі", - сказав Стармер.
Раніше він заявив, що європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну.
Нагадаємо
Стармер оголосив про надання допомоги Україні на 1,6 млрд фунтів стерлінгів для виробництва протиповітряних ракет.