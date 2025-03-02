Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на виробництво ракет для ППО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про надання допомоги Україні на 1,6 млрд фунтів стерлінгів для виробництва протиповітряних ракет. Про це він сказав після екстреного саміту щодо питань війни в Україні, передає УНН.

Стармер заявив про виділення 1,6 млрд фунтів стерлінгів у вигляді британського експортного фінансування, що дасть змогу Україні "придбати понад 5000 зенітних ракет, які будуть вироблені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі".

"Це буде життєво важливо для захисту критично важливої інфраструктури зараз і зміцнить Україну в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо погодитися на слабку угоду на кшталт Мінської, яку росія може легко порушити", - заявив він.

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