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Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на виробництво ракет для ППО

Київ • УНН

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Кір Стармер анонсував виділення 1,6 млрд фунтів на виробництво понад 5000 зенітних ракет у Белфасті. Фінансування спрямоване на посилення протиповітряної оборони та захист критичної інфраструктури України.

Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на виробництво ракет для ППО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про надання допомоги Україні на 1,6 млрд фунтів стерлінгів для виробництва протиповітряних ракет. Про це він сказав після екстреного саміту щодо питань війни в Україні, передає УНН

Стармер  заявив про виділення 1,6 млрд фунтів стерлінгів у вигляді британського експортного фінансування, що дасть змогу Україні "придбати понад 5000 зенітних ракет, які будуть вироблені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі".

"Це буде життєво важливо для захисту критично важливої інфраструктури зараз і зміцнить Україну в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо погодитися на слабку угоду на кшталт Мінської, яку росія може легко порушити", - заявив він.

Мелоні розповіла про роль Італії та Британії у досягненні миру в Україні02.03.25, 14:59 • 28548 переглядiв

Тетяна Краєвська

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