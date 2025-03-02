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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Киев • УНН

 • 143649 просмотра

Кир Стармер анонсировал выделение 1,6 млрд фунтов на производство более 5000 зенитных ракет в Белфасте. Финансирование направлено на усиление противовоздушной обороны и защиту критической инфраструктуры Украины.

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о предоставлении помощи Украине на 1,6 млрд фунтов стерлингов для производства противовоздушных ракет. Об этом он сказал после экстренного саммита по вопросам войны в Украине, передает УНН

Стармер заявил о выделении 1,6 млрд фунтов стерлингов в виде британского экспортного финансирования, что позволит Украине "приобрести более 5000 зенитных ракет, которые будут произведены в Белфасте, создавая рабочие места в нашем блестящем оборонном секторе".

"Это будет жизненно важно для защиты критически важной инфраструктуры сейчас и укрепит Украину в обеспечении мира, когда он наступит, потому что мы должны учиться на ошибках прошлого. Мы не можем согласиться на слабое соглашение вроде Минского, которое россия может легко нарушить", - заявил он.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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