Мелони рассказала о роли Италии и Британии в достижении мира в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность избежания раскола на Западе. Она подчеркнула сходство позиций Италии и Британии по Украине и их роль в «строительстве мостов».
Лидеры европейских стран начинают прибывать в Лондон накануне ключевого саммита для обсуждения поддержки Украины. Их встречает премьер-министр Британии Кир Стармер. Появляются первые комментарии.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает "очень, очень важным" избежать риска раскола на Западе, - по ее мнению Великобритания и Италия могут сыграть ключевую роль "в строительстве мостов". ВВС пишет:
(Премьер-министр Италии Джорджа Мелони) хочет видеть "длительный мир" в Украине.
Мелони сказала, что Италия и Великобритания имеют "подобное мышление" в отношении Украины.
Напомним,
Британский премьер Кир Стармер назвал три ключевых условия для мира в Украине.
Премьер-министр Польши призвал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге. Туск поддержал инициативу Италии о проведении саммита европейских лидеров и США.
Британия и Франция договариваются о взаимодействии по плану завершения войны рф в Украине: ожидается участие других стран - Стармер02.03.25, 11:53 • 35021 просмотр