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Мелони рассказала о роли Италии и Британии в достижении мира в Украине

Киев • УНН

 • 28548 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность избежания раскола на Западе. Она подчеркнула сходство позиций Италии и Британии по Украине и их роль в «строительстве мостов».

Мелони рассказала о роли Италии и Британии в достижении мира в Украине

Лидеры европейских стран начинают прибывать в Лондон накануне ключевого саммита для обсуждения поддержки Украины. Их встречает премьер-министр Британии Кир Стармер. Появляются первые комментарии.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает "очень, очень важным" избежать риска раскола на Западе, - по ее мнению Великобритания и Италия могут сыграть ключевую роль "в строительстве мостов". ВВС пишет:

(Премьер-министр Италии Джорджа Мелони) хочет видеть "длительный мир" в Украине.

Мелони сказала, что Италия и Великобритания имеют "подобное мышление" в отношении Украины.

Напомним,

Британский премьер Кир Стармер назвал три ключевых условия для мира в Украине.

Премьер-министр Польши призвал усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге. Туск поддержал инициативу Италии о проведении саммита европейских лидеров и США.

Британия и Франция договариваются о взаимодействии по плану завершения войны рф в Украине: ожидается участие других стран - Стармер02.03.25, 11:53 • 35021 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
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