Британия и Франция договариваются о взаимодействии по плану завершения войны рф в Украине: ожидается участие других стран - Стармер
Киев • УНН
Великобритания совместно с Францией и другими странами разрабатывают план прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщил премьер Британии после переговоров с Зеленским, Макроном и Трампом.
В интервью BBC премьер-министр Великобритании Кейр Стармер рассказал детали разговора с президентом Украины Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Глава правительства Британии заявил, что в соответствии с разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Трампом и президентом Франции, есть договоренности по работе над планом урегулирования войны рф в Украине:
Великобритания - вместе с Францией и «возможно, одной или двумя другими странами» - будет работать с Украиной над «планом прекращения боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами».
Напомним,
В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.
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