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Британия и Франция договариваются о взаимодействии по плану завершения войны рф в Украине: ожидается участие других стран - Стармер

Киев • УНН

 • 35021 просмотра

Великобритания совместно с Францией и другими странами разрабатывают план прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщил премьер Британии после переговоров с Зеленским, Макроном и Трампом.

Британия и Франция договариваются о взаимодействии по плану завершения войны рф в Украине: ожидается участие других стран - Стармер

В интервью BBC премьер-министр Великобритании Кейр Стармер рассказал детали разговора с президентом Украины Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Глава правительства Британии заявил, что в соответствии с разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Трампом и президентом Франции, есть договоренности по работе над планом урегулирования войны рф в Украине:

Великобритания - вместе с Францией и «возможно, одной или двумя другими странами» - будет работать с Украиной над «планом прекращения боевых действий, а затем мы обсудим этот план с Соединенными Штатами».

Напомним,

В Лондоне состоится международный саммит по поддержке Украины с участием лидеров европейских стран и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. На встрече планируют принять план действий по усилению обороноспособности Украины.

Макрон провел срочные переговоры с Зеленским и Трампом после инцидента в США02.03.25, 00:11 • 100962 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Кир Стармер
NATO
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Франция
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