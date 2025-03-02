Британія та Франція домовляються про взаємодію щодо плану завершення війни рф в Україні: очікується участь інших країн - Стармер
Київ • УНН
Велика Британія спільно з Францією та іншими країнами розробляють план припинення російсько-української війни. Про це повідомив прем'єр Британії після переговорів із Зеленським, Макроном та Трампом.
В інтерв'ю BBC прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер розповів деталі розмови з президентом України Зеленським та французьким лідером Еммануелем Макроном.
Передає УНН із посиланням на ВВС.
Глава уряду Британії заявив, що відповідно до розмови з президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Трампом і президентом Франції, є домовленості щодо роботи над планом врегулювання війни рф в України:
Велика Британія - разом із Францією та "можливо, однією чи двома іншими країнами" - працюватиме з Україною над "планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами".
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У Лондоні відбудеться міжнародний саміт щодо підтримки України за участю лідерів європейських країн та високопосадовців НАТО і ЄС. На зустрічі планують ухвалити план дій щодо посилення обороноздатності України.
Макрон провів термінові переговори із Зеленським і Трампом після інциденту в США02.03.25, 00:11 • 100971 перегляд