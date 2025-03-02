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Мелоні розповіла про роль Італії та Британії у досягненні миру в Україні

Київ • УНН

 • 28548 перегляди

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості уникнення розколу на Заході. Вона підкреслила схожість позицій Італії та Британії щодо України та їх роль у "будівництві мостів".

Мелоні розповіла про роль Італії та Британії у досягненні миру в Україні

Лідери європейських країн починають прибувати до Лондона напередодні ключового саміту для обговорення підтримки України. Їх зустрічає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. З'являються перші коментарі.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні вважає "дуже, дуже важливим" уникнути ризику розколу на Заході, - на її думку Велика Британія та Італія можуть зіграти ключову роль "у будівництві мостів". ВВС пише:

(Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні) хоче бачити "тривалий мир" в Україні.

Мелоні сказала, що Італія та Велика Британія мають "подібне мислення" щодо України.

Нагадаємо

Британський прем'єр Кір Стармер назвав три ключові умови для миру в Україні.

Прем'єр-міністр Польщі закликав посилити військову присутність НАТО на східному фланзі. Туск підтримав ініціативу Італії щодо проведення саміту європейських лідерів та США.

Британія та Франція домовляються про взаємодію щодо плану завершення війни рф в Україні: очікується участь інших країн - Стармер02.03.25, 11:53 • 35024 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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