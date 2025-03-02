Велика Британія, Франція та інші будуть працювати над мирною угодою, Україну треба поставити в найсильнішу позицію - Стармер
Київ • УНН
Європейські лідери домовились працювати над мирним планом для України спільно з США. Кір Стармер заявив про необхідність посилити позиції України перед можливими переговорами.
Європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. Необзідно поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з сильної позиції. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції, передає УНН.
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Ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та іншу будуть співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну. Ми будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його. Я повинен поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вони могли сісти за стіл переговорів з сильної позиції. Ми подвоюємо свою підтримку
Нагадаємо
Сьогодні лідери країн Європи та представники НАТО провели обговорення можливих подальших кроків та повернення "на правильний шлях" у контексті безпеки Європи та врегулювання російсько-української війни.