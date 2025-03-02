Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер заявил, что россия должна быть включена в мирное соглашение, но не может диктовать условия безопасности. Британия предоставит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет ПВО.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины обязательно должно включать россию, но это не означает, что она должна определять условия безопасности.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
"Соглашение должно включать россию. Конечно, так и будет, но нельзя действовать так, будто россия диктует условия безопасности еще до соглашения. Иначе прогресса не будет вообще", - сказал Стармер.
Ранее он заявил, что европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну.
Напомним
Стармер объявил о предоставлении помощи Украине на 1,6 млрд фунтов стерлингов для производства противовоздушных ракет.