«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании сообщил о готовности некоторых стран присоединиться к плану обеспечения мира в Украине. По словам Стармера, мирное соглашение должно включать Россию, но не позволять ей определять условия безопасности.
Некоторые страны выразили свое согласие и желание быть частью плана обеспечения мира в Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Что касается коалиции, то - да, некоторые страны выразили свое согласие, свое желание стать частью этого плана, над которым мы работаем. Они выскажут свои собственные мнения по этому поводу. Я без критики принимаю и с полным уважением позиции других государств, которые хотят внести свой вклад, но я полностью убежден, что если хоть некоторые будут участвовать, мы сможем двигаться вперед
Напомним,
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины обязательно должно включать Россию, но это не означает, что оно должно определять условия безопасности.