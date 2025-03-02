Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18382 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35878 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68526 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218624 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125665 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393998 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312815 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214199 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244446 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255272 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.3м/с
64%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12801 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 11910 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13735 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16617 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14105 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134760 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218624 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393998 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255746 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312816 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4610 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16705 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47307 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72673 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57722 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Киев • УНН

 • 57947 просмотра

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о надежности США как союзника. Он также сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами над планом прекращения войны в Украине.

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает Соединенные Штаты Америки важным и "надежным" союзником. Об этом он заявил, выступая в Лондоне после встречи европейских лидеров, на котором обсуждалась поддержка Украины, сообщает УНН.

Детали

По словам Стармера, никто не хотел видеть то, что произошло в прошлую пятницу, но "я не признаю, что США являются ненадежным союзником".

США были надежным союзником Соединенного Королевства на протяжении многих-многих десятилетий и продолжают оставаться им

- сказал британский премьер.

Он подчеркнул, что Британия, Франция и другие союзники будут сотрудничать с Украиной над планом прекращения войны.

"Европа должна выполнить тяжелую работу, и для этого нужна сильная поддержка США. Нашей отправной точкой должно быть поставить Украину в самую сильную возможную позицию сейчас, чтобы они могли вести переговоры с позиции силы", - отметил Стармер.

Напомним

Ранее в воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины обязательно должно включать Россию, но это не означает, что она должна определять условия безопасности. Он также подчеркнул, что европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну.

«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран02.03.25, 20:43 • 61443 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаполитикаНовости Мира
Кир Стармер
Великобритания
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85