Стармер назвал США "важным и надежным союзником"
Киев • УНН
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о надежности США как союзника. Он также сообщил о сотрудничестве с европейскими партнерами над планом прекращения войны в Украине.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает Соединенные Штаты Америки важным и "надежным" союзником. Об этом он заявил, выступая в Лондоне после встречи европейских лидеров, на котором обсуждалась поддержка Украины, сообщает УНН.
Детали
По словам Стармера, никто не хотел видеть то, что произошло в прошлую пятницу, но "я не признаю, что США являются ненадежным союзником".
США были надежным союзником Соединенного Королевства на протяжении многих-многих десятилетий и продолжают оставаться им
Он подчеркнул, что Британия, Франция и другие союзники будут сотрудничать с Украиной над планом прекращения войны.
"Европа должна выполнить тяжелую работу, и для этого нужна сильная поддержка США. Нашей отправной точкой должно быть поставить Украину в самую сильную возможную позицию сейчас, чтобы они могли вести переговоры с позиции силы", - отметил Стармер.
Напомним
Ранее в воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мирное соглашение для Украины обязательно должно включать Россию, но это не означает, что она должна определять условия безопасности. Он также подчеркнул, что европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну.
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран02.03.25, 20:43 • 61443 просмотра