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"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне

Киев • УНН

 • 31268 просмотра

На саммите мировых лидеров определили, что основой перемирия должны быть гарантии безопасности для Украины через механизмы НАТО. Обмен пленных и возвращение детей рассматривают как первый шаг к миру.

"Сильные гарантии безопасности для Киева": у Зеленского подытожили саммит в Лондоне

Основой потенциального перемирия в войне россии против Украины обязательно должны быть сильные гарантии безопасности для Киева. К такому выводу пришли участники саммита мировых лидеров, посвященном Украине и европейской безопасности, сообщает УНН со ссылкой на заявление Офиса Президента Украины.

Детали

Отмечается, что участники встречи рассматривают возможность привлечения механизмов Североатлантического договора как одной из гарантий безопасности и усиления украинской армии. При этом лидеры отметили важность гуманитарной составляющей в контексте возможного перемирия.

"Начало перемирия должно начаться с обмена пленными и возвращения детей. Это шаг, который продемонстрирует истинное намерение россии относительно мира", - говорится в сообщении.

Также в ОП подчеркивают, что участники саммита обсудили продолжение финансовой поддержки украинской оборонной промышленности, включая инвестиции во внутреннее производство оружия, а также увеличение финансирования оборонной промышленности Европы.

"Решение о санкциях против россии, включая замороженные российские активы, будут оставаться на столе, пока не будет установлен устойчивый мир", - отметили в ОП.

Там также анонсировали продолжение разработки "конкретного плана" на основе предложений Франции и Великобритании.

Напомним

Премьер-министр Великобритании сообщил о готовности некоторых стран присоединиться к плану обеспечения мира в Украине. По словам Кира Стармера, мирное соглашение должно включать россию, но не позволять ей определять условия безопасности.

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"02.03.25, 22:12 • 57947 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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