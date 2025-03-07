Єврорада збереться на наступне засідання щодо військової підтримки України 21 березня - Стефанішина

Наступне засідання Європейської ради відбудеться 21 березня. Під час нього країни ЄС спробують досягти консенсусу щодо нового пакету фінансової допомоги Україні. Про це повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі телеканалу "Ми - Україна", передає УНН.

Хочу також звернути увагу шановних громадян України на те, що 21 березня відбудеться наступне засідання Європейської ради вже планово, і в ході якого буде спроба досягнути консенсусу щодо цього фінансування запропонованого високою представницею ЄС Каєю Каллас - пояснила Стефанішина.

Нагадаємо

6 березня відбулося спеціальне засідання Європейської Ради щодо подальшої підтримки України та європейської безпеки.

На цьому засіданні Європейська рада затвердила заяву з 5 принципами щодо мирних переговорів по Україні, яку підтримали 26 країн ЄС. Угорщина відмовилась підтримати документ, а Словаччина погодилась після внесення правок.