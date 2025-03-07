Єврорада збереться на наступне засідання щодо військової підтримки України 21 березня - Стефанішина
Київ • УНН
Європейська рада проведе засідання 21 березня для досягнення консенсусу щодо нового пакету фінансової допомоги Україні.
Наступне засідання Європейської ради відбудеться 21 березня. Під час нього країни ЄС спробують досягти консенсусу щодо нового пакету фінансової допомоги Україні. Про це повідомила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі телеканалу "Ми - Україна", передає УНН.
Хочу також звернути увагу шановних громадян України на те, що 21 березня відбудеться наступне засідання Європейської ради вже планово, і в ході якого буде спроба досягнути консенсусу щодо цього фінансування запропонованого високою представницею ЄС Каєю Каллас
Нагадаємо
6 березня відбулося спеціальне засідання Європейської Ради щодо подальшої підтримки України та європейської безпеки.
На цьому засіданні Європейська рада затвердила заяву з 5 принципами щодо мирних переговорів по Україні, яку підтримали 26 країн ЄС. Угорщина відмовилась підтримати документ, а Словаччина погодилась після внесення правок.