Угорщина знову погрожує ветувати висновки саміту ЄС щодо України

Угорський міністр у справах ЄС Януш Бока заявив, що Угорщина не може підтримати висновки Євроради щодо України у нинішньому вигляді, пише УНН.

Деталі

"Угорщина не може підтримати висновки Євроради щодо України в нинішньому вигляді: це суперечить позиції Угорщини та національним інтересам Угорщини в кількох стратегічних пунктах і закликає до подальшого прискорення процесу вступу України", - зазначив Януш Бока у X.

Саміт ЄС запланований на 20 березня.

"Я вважаю, що дуже малоймовірно, що ми знайдемо новий консенсус на рівні 27 членів ЄС щодо будь-якого тексту. Я вважаю, що найбільш ймовірно, що повториться сценарій 6 березня, де висновки стосуються лише дискусії щодо України, і буде інший текст, який підтримає певна більшість країн-членів ЄС", - сказав Бока у коментарі журналістам перед засідання Ради ЄС на рівні міністрів у справах ЄС у вівторок.

ЄС обговорить підтримку України та європейську оборону на березневому саміті: Кошта анонсував виступ Зеленського