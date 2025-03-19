Шесть стран ЕС призывают к ускорению членства Украины - Politico

Европейский Союз должен срочно сформулировать четкую дорожную карту для того, чтобы Украина стала полноправным членом блока, предупредили 6 стран ЕС, призвав к ускорению процесса вступления, на фоне растущих опасений, что Венгрия стремится подорвать шансы Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В совместном письме высокопоставленные дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель выработать "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины", пишет издание.

Подтверждая полную и однозначную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем к ускорению процесса вступления. Настало время для амбициозных и эффективных решений в этом плане - говорится в заявлении.

В то время как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично предложила, что Украина может присоединиться к блоку до 2030 года, подписанты теперь хотят принять меры, чтобы убедиться, что это действительно произойдет.

"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах - теперь настало время для нас мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", - говорится в письме.

Стране пришлось достичь широких политических, экономических и политических целей, одновременно воюя за защиту своей территории, критической инфраструктуры и гражданского населения от атак россии, пишет издание.

В то же время, как предупреждает письмо, процесс расширения должен быть "предсказуемым и основываться на собственных заслугах", тогда как "двусторонние вопросы, которые противоречат общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а решаться путем добросовестного диалога".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выступает против принятия Украины в блок из 27 стран, а его дипломаты в Брюсселе постоянно выдвигают возражения во время переговоров, направленных на укрепление институтов Киева и обеспечение экономического и политического согласования, отмечает издание.

"Последнее слово за Венгрией": Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС

Ранее в этом месяце популистский венгерский лидер объявил о необязательном общенациональном опросе о поддержке вступления Украины.

Будапешт хочет "до лета" провести "консультации" с венграми по поводу членства Украины в ЕС

В списке из 12 требований к Брюсселю, обнародованном на прошлой неделе, он сказал, что ЕС должен быть "Союзом, но без Украины".

Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, хочет "Союз, но без Украины"