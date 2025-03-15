Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, хочет "Союз, но без Украины"
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, среди которых есть пункт о том, что Евросоюз должен существовать, но без членства Украины. Свои требования он обнародовал в субботу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 "требований" к руководству ЕС, среди которых одним из пунктов хочет "Союз, но без Украины". Список он обнародовал в субботу в X, пишет УНН.
Детали
"Чего венгерский народ требует от Брюсселя?
Пусть будет мир, свобода и единство.
1. Мы требуем Европы наций.
2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.
3. Восстановить полномочия, незаконно отобранные у наций.
4. Национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств.
5. Исключить агентов Сороса из Комиссии и убрать коррумпированных лоббистов из парламента.
6. Не закладывать будущее наших внуков, ликвидировать долг Союза.
7. Не мешать нашей национальной гвардии охранять наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить тех, кто прибыл нелегально.
8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.
9. Запретить неестественное перевоспитание наших детей.
10. Защищать христианское наследие Европы.
11. Мы требуем мира в Европе.
12. Союз, но без Украины", - написал Орбан.
"Последнее слово за Венгрией": Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС14.03.25, 10:59 • 15183 просмотра