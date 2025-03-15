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Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, хочет "Союз, но без Украины"

Киев • УНН

 • 16952 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, среди которых есть пункт о том, что Евросоюз должен существовать, но без членства Украины. Свои требования он обнародовал в субботу.

Орбан выдвинул 12 требований к ЕС, хочет "Союз, но без Украины"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 "требований" к руководству ЕС, среди которых одним из пунктов хочет "Союз, но без Украины". Список он обнародовал в субботу в X, пишет УНН.

Детали

"Чего венгерский народ требует от Брюсселя?

Пусть будет мир, свобода и единство.

1. Мы требуем Европы наций.

2. Мы требуем равенства перед законом для всех государств-членов.

3. Восстановить полномочия, незаконно отобранные у наций.

4. Национальный суверенитет и сильное вето для национальных правительств.

5. Исключить агентов Сороса из Комиссии и убрать коррумпированных лоббистов из парламента.

6. Не закладывать будущее наших внуков, ликвидировать долг Союза.

7. Не мешать нашей национальной гвардии охранять наши границы. Не завозить мигрантов, а вывозить тех, кто прибыл нелегально.

8. Коррумпированные доллары и евро не должны поступать в государства-члены.

9. Запретить неестественное перевоспитание наших детей.

10. Защищать христианское наследие Европы.

11. Мы требуем мира в Европе.

12. Союз, но без Украины", - написал Орбан.

"Последнее слово за Венгрией": Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС14.03.25, 10:59 • 15183 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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