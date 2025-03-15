Орбан висунув 12 вимог до ЄС, хоче "Союз, але без України"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув 12 вимог до ЄС, серед яких є пункт про те, що Євросоюз має існувати, але без членства України. Свої вимоги він оприлюднив у суботу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув 12 "вимог" до керівництва ЄС, серед яких одним з пунктів хоче "Союз, але без України". Списко він оприлюднив у суботу у X, пише УНН.
Деталі
"Чого угорський народ вимагає від Брюсселя?
Хай буде мир, свобода і єдність.
1. Ми вимагаємо Європи націй.
2. Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.
3. Відновити повноваження, незаконно відібрані у націй.
4. Національний суверенітет і сильне вето для національних урядів.
5. Виключити агентів Сороса з Комісії та прибрати корумпованих лобістів з парламенту.
6. Не закладати майбутнє наших онуків, ліквідувати борг Союзу.
7. Не заважати нашій національній гвардії охороняти наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.
8. Корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів.
9. Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.
10. Захищати християнську спадщину Європи.
11. Ми вимагаємо миру в Європі.
12. Союз, але без України", - написав Орбан.
"Останнє слово за Угорщиною": Орбан зробив чергову заяву щодо питання членства України у ЄС14.03.25, 10:59 • 15185 переглядiв