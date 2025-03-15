Орбан висунув 12 вимог до ЄС, хоче "Союз, але без України"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув 12 "вимог" до керівництва ЄС, серед яких одним з пунктів хоче "Союз, але без України". Списко він оприлюднив у суботу у X, пише УНН.

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"Чого угорський народ вимагає від Брюсселя?

Хай буде мир, свобода і єдність.

1. Ми вимагаємо Європи націй.

2. Ми вимагаємо рівності перед законом для всіх держав-членів.

3. Відновити повноваження, незаконно відібрані у націй.

4. Національний суверенітет і сильне вето для національних урядів.

5. Виключити агентів Сороса з Комісії та прибрати корумпованих лобістів з парламенту.

6. Не закладати майбутнє наших онуків, ліквідувати борг Союзу.

7. Не заважати нашій національній гвардії охороняти наші кордони. Не завозити мігрантів, а вивозити тих, хто прибув нелегально.

8. Корумповані долари та євро не повинні надходити до держав-членів.

9. Заборонити неприродне перевиховання наших дітей.

10. Захищати християнську спадщину Європи.

11. Ми вимагаємо миру в Європі.

12. Союз, але без України", - написав Орбан.

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