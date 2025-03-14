"Останнє слово за Угорщиною": Орбан зробив чергову заяву щодо питання членства України у ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову заяву щодо питання членства України у ЄС, вказавши, що "останнє слово за Угорщиною", пише УНН з посиланням на угорські ЗМІ.

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Орбан, як пише Portfolio, вказав в ефірі угорського радіо, що днями президент Єврокомісії зазначила, що Україна має бути прийнята до ЄС до 2030 року, але для цього потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів.

"Ми не повинні дозволити кільком яйцеголовим у Брюсселі вирішувати на папері, з-за столу, чи може Україна бути членом ЄС чи ні", - заявив він, як його цитує 44.hu, додавши, що вирішальне слово в цьому питанні належить Угорщині, оскільки таке рішення може бути ухвалене лише за повної згоди.

"Останнє слово за Угорщиною", - як пише Infostart, наголосив Орбан.

Він також не вважає справедливим, що Сербію, Північну Македонію та Чорногорію "можуть прийняти завтра вранці", але їм доведеться чекати стільки часу. З його слів, їх не можна порівнювати з охопленою війною Україною, яка, за його словами, "лише забере гроші, але нічого не принесе", пише Infostart.

Як пише видання, угорський "уряд визначився з голосуванням щодо членства України в ЄС", де кажуть, що питання буде "просто, як дерево".

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