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Орбан зробив нову заяву щодо вступу України до ЄС: що він сказав

Київ • УНН

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до ЄС наразі "немислимий". Він вважає, що це зруйнує угорську економіку, хоча не виключає зміну своєї позиції в майбутньому.

Орбан зробив нову заяву щодо вступу України до ЄС: що він сказав

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з черговою заявою щодо вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що для нього він зараз "немислимий", але додав, що не наважується сказати, що його відмова залишиться назавжди. Про це, як пишуть іноземні ЗМІ, він заявив в ефірі угорського Radio Kossuth, пише УНН.

Деталі

"Я, наприклад, проти", - сказав, як цитує EFE, Орбан, відповідаючи на запитання про саміт ЄС наступного тижня, на якому, серед іншого, обговорюватиметься можлива інтеграція України.

Орбан говорив про саміт ЄС наступного тижня і сказав, що, на його думку, "вступ України до ЄС є немислимим тут і зараз".

Угорський лідер додав, що наразі не бачить "жодного аргументу", який виправдовував би вступ України "з точки зору інтересів Угорщини", хоча додав, що не наважується сказати, що його відмова залишиться назавжди.

"Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", - сказав, як зазначає Telex, прем'єр Угорщини.

"Це зруйнувало б нас, це зруйнувало б угорських фермерів і угорську сільськогосподарську економіку, по-перше, а по-друге, це зруйнувало б всю національну економіку", - заявив Орбан.

Орбан висловив сумнів щодо того, чи зможе Угорщина "зупинити потік злочинності", який виникне в результаті інтеграції сусідньої країни, хоча він і не уточнив, що саме він має на увазі.

Доповнення

Лідера угорських ультранаціоналістів називають дружнім до російського диктатора володимира путіна та вказують на його напружені відносини з Україною. Уряд Орбана відмовився постачати зброю в Україну після того, як три роки тому росія широкомасштабно вторглася в Україну.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта зустрівся в Будапешті з Орбаном, щоб підготуватися до саміту ЄС, запланованого на 6 березня, де, серед іншого, буде обговорюватися питання підтримки України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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