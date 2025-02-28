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Орбан сделал новое заявление о вступлении Украины в ЕС: что он сказал

Киев • УНН

 • 30100 просмотра

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС пока «немыслимо». Он считает, что это разрушит венгерскую экономику, хотя не исключает изменение своей позиции в будущем.

Орбан сделал новое заявление о вступлении Украины в ЕС: что он сказал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с очередным заявлением относительно вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что для него он сейчас "немыслим", но добавил, что не решается сказать, что его отказ останется навсегда. Об этом, как пишут иностранные СМИ, он заявил в эфире венгерского Radio Kossuth, пишет УНН.

Детали

"Я, например, против", - сказал, как цитирует EFE, Орбан, отвечая на вопрос о саммите ЕС на следующей неделе, на котором, среди прочего, будет обсуждаться возможная интеграция Украины.

Орбан говорил о саммите ЕС на следующей неделе и сказал, что, по его мнению, "вступление Украины в ЕС является немыслимым здесь и сейчас".

Венгерский лидер добавил, что пока не видит "ни одного аргумента", который оправдывал бы вступление Украины "с точки зрения интересов Венгрии", хотя добавил, что не решается сказать, что его отказ останется навсегда.

"Я не смею сказать, что всегда и навсегда, никогда, потому что кто знает, что принесет история, никто, кроме Бога, не знает, но я могу сказать одно точно, что здесь и сейчас это немыслимо", - сказал, как отмечает Telex, премьер Венгрии.

"Это разрушило бы нас, это разрушило бы венгерских фермеров и венгерскую сельскохозяйственную экономику, во-первых, а во-вторых, это разрушило бы всю национальную экономику", - заявил Орбан.

Орбан выразил сомнение относительно того, сможет ли Венгрия "остановить поток преступности", который возникнет в результате интеграции соседней страны, хотя он и не уточнил, что именно он имеет в виду.

Дополнение

Лидера венгерских ультранационалистов называют дружественным к российскому диктатору владимиру путину и указывают на его напряженные отношения с Украиной. Правительство Орбана отказалось поставлять оружие в Украину после того, как три года назад россия широкомасштабно вторглась в Украину.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта встретился в Будапеште с Орбаном, чтобы подготовиться к саммиту ЕС, запланированному на 6 марта, где, среди прочего, будет обсуждаться вопрос поддержки Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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