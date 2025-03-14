"Последнее слово за Венгрией": Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС, указав, что "последнее слово за Венгрией", пишет УНН со ссылкой на венгерские СМИ.

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Орбан, как пишет Portfolio, указал в эфире венгерского радио, что на днях президент Еврокомиссии отметила, что Украина должна быть принята в ЕС до 2030 года, но для этого нужна единодушная поддержка всех государств-членов.

"Мы не должны позволить нескольким яйцеголовым в Брюсселе решать на бумаге, из-за стола, может ли Украина быть членом ЕС или нет", - заявил он, как его цитирует 44.hu, добавив, что решающее слово в этом вопросе принадлежит Венгрии, поскольку такое решение может быть принято только с полного согласия.

"Последнее слово за Венгрией", - как пишет Infostart, подчеркнул Орбан.

Он также не считает справедливым, что Сербию, Северную Македонию и Черногорию "могут принять завтра утром", но им придется ждать столько времени. С его слов, их нельзя сравнивать с охваченной войной Украиной, которая, по его словам, "лишь заберет деньги, но ничего не принесет", пишет Infostart.

Как пишет издание, венгерское "правительство определилось с голосованием по членству Украины в ЕС", где говорят, что вопрос будет "простым, как дерево".

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