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"Последнее слово за Венгрией": Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 15183 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС необходима единогласная поддержка, и последнее слово остается за Венгрией. Он не считает справедливым сравнивать Украину с другими странами-кандидатами.

"Последнее слово за Венгрией": Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление по вопросу членства Украины в ЕС, указав, что "последнее слово за Венгрией", пишет УНН со ссылкой на венгерские СМИ.

Детали

Орбан, как пишет Portfolio, указал в эфире венгерского радио, что на днях президент Еврокомиссии отметила, что Украина должна быть принята в ЕС до 2030 года, но для этого нужна единодушная поддержка всех государств-членов.

"Мы не должны позволить нескольким яйцеголовым в Брюсселе решать на бумаге, из-за стола, может ли Украина быть членом ЕС или нет", - заявил он, как его цитирует 44.hu, добавив, что решающее слово в этом вопросе принадлежит Венгрии, поскольку такое решение может быть принято только с полного согласия.

"Последнее слово за Венгрией", - как пишет Infostart, подчеркнул Орбан.

Он также не считает справедливым, что Сербию, Северную Македонию и Черногорию "могут принять завтра утром", но им придется ждать столько времени. С его слов, их нельзя сравнивать с охваченной войной Украиной, которая, по его словам, "лишь заберет деньги, но ничего не принесет", пишет Infostart.

Как пишет издание, венгерское "правительство определилось с голосованием по членству Украины в ЕС", где говорят, что вопрос будет "простым, как дерево".

Орбан сделал новое заявление о вступлении Украины в ЕС: что он сказал28.02.25, 11:44 • 30099 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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