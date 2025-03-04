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Шмыгаль: Украина имеет амбицию открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в 2025 году

Киев • УНН

 • 18015 просмотра

Украина планирует открыть все шесть кластеров переговоров по вступлению в ЕС в 2025 году. Три кластера планируется открыть во время польского председательства, остальные три - во время датского.

Шмыгаль: Украина имеет амбицию открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в 2025 году

Украина имеет амбицию открыть все шесть кластеров переговоров по вступлению в Европейский Союз в 2025 году. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, передает корреспондент УНН.

Детали

Шмыгаль отметил, что во время переговоров с Европейской комиссией на прошлой неделе, которые проходили во время визита Еврокомиссии в Киев, обсуждалась возможность открытия всех шести кластеров переговоров в 2025 году. Три из них планируется открыть в первой половине года во время польского председательства в ЕС, а остальные три - во время датского председательства во второй половине года.

Вместе 6 кластеров открытых переговоров в этом году - это и есть наше домашнее задание, которое мы хотим выполнить для того, чтобы мирное соглашение содержало политическое решение о принятии Украины в ЕС. Это наша амбиция - положить на стол наших европейских партнеров выполненное домашнее задание - я называю это так, и дальше решение будет только за политиками Евросоюза. Только за парламентами, правительствами стран-членов Евросоюза по принятию Украины в члены Евросоюза. Это наша амбиция, наша цель, и мы к ней очень активно, очень упорно, настойчиво, уверенно движемся

- отметил Шмыгаль.

Напомним 

Еврокомиссар Марта Кос ожидает открытия трех кластеров переговоров по вступлению Украины в ЕС в первом полугодии 2024 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
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