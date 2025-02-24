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Єврокомісія сподівається відкрити три кластери з Україною щодо вступу в ЄС у першому півріччі 2025 року

Єврокомісія сподівається відкрити три кластери з Україною щодо вступу в ЄС у першому півріччі 2025 року

Київ • УНН

 • 26527 перегляди

Єврокомісарка Марта Кос очікує відкриття трьох кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС у першому півріччі 2024 року. Також Єврокомісія пропонує Україні приєднатися до внутрішнього енергетичного ринку ЄС до 27 квітня.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос сподівається на відкриття трьох кластерів переговорів з України з ЄС щодо вступу під час головування Польщі - у першому півріччі цього року. Про це вона сказала під час спільного засідання уряду України та Європейської Комісії, передає УНН.

Ми мусимо прискорити процес долучення України до ЄС, тому ми так сама налаштовані як і Україна, щоб якомога швидше досягти прогресу. Є ряд кроків, які ще потрібно зробити, але ми сподіваємося, що зможемо відкрити кластер 1 "Фундаментальні основи", кластер 2 "Внутрішній ринок", кластер 6 "Зовнішні відносини" вже під час головування Польщі, а потім у нас є ще пів року, щоб відкрити інші три 

- заявила Кос.

Окрім того, Кос зазначила, що Європейська комісія пропонує Україні повністю приєднатися до внутрішнього енергетичного ринку ЄС до 27 квітня.

До літа наступного року ми також зможемо вивести вас на більшу частину внутрішнього ринку товарів, що дасть вам величезний економічний поштовх 

- сказала Кос.

Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року24.02.25, 11:33 • 109345 переглядiв

Доповнення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інтеграція України в Європейський Союз мусить прискоритися.

Анна Мурашко

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