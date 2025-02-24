Еврокомиссия надеется открыть три кластера с Украиной по вступлению в ЕС в первом полугодии 2025 года

Еврокомиссар по расширению Марта Кос надеется на открытие трех кластеров переговоров по Украине с ЕС относительно вступления во время председательства Польши - в первом полугодии этого года. Об этом она сказала во время совместного заседания правительства Украины и Европейской Комиссии, передает УНН.

Мы должны ускорить процесс приобщения Украины к ЕС, поэтому мы так же настроены как и Украина, чтобы как можно скорее достичь прогресса. Есть ряд шагов, которые еще нужно сделать, но мы надеемся, что сможем открыть кластер 1 «Фундаментальные основы», кластер 2 «Внутренний рынок», кластер 6 «Внешние отношения» уже во время председательства Польши, а потом у нас есть еще полгода, чтобы открыть остальные три - заявила Кос.

Кроме того, Кос отметила, что Европейская комиссия предлагает Украине полностью присоединиться к внутреннему энергетическому рынку ЕС до 27 апреля.

К лету следующего года мы также сможем вывести вас на большую часть внутреннего рынка товаров, что даст вам огромный экономический толчок - сказала Кос.

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