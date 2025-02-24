Еврокомиссия надеется открыть три кластера с Украиной по вступлению в ЕС в первом полугодии 2025 года

ukenru
Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 27487 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 34965 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 44507 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
16:40 • 57406 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
15:38 • 72984 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
15:03 • 74196 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 91900 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 104773 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108435 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110573 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

Собрал "дань" на 1 млн грн с подчиненных: задержан чиновник воинской части

24 февраля, 10:23 • 76388 просмотра
Канада анонсировала первый транш помощи на $5 млрд за счет замороженных активов рф для Украины

Канада анонсировала первый транш помощи на $5 млрд за счет замороженных активов рф для Украины

24 февраля, 10:29 • 32128 просмотра
Жителей курской области, находящихся в Сумах, вернут в рф - российский омбудсмен

Жителей курской области, находящихся в Сумах, вернут в рф - российский омбудсмен

24 февраля, 11:17 • 30482 просмотра
Датский премьер раскрыла самый простой способ гарантировать безопасность Украины

Датский премьер раскрыла самый простой способ гарантировать безопасность Украины

24 февраля, 11:36 • 29222 просмотра
Великобритания объявила о рекордной военной помощи Украине и новых санкциях против рф

Великобритания объявила о рекордной военной помощи Украине и новых санкциях против рф

24 февраля, 11:39 • 103232 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 146414 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 227550 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 232497 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 207675 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 230161 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 115452 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 132131 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 112979 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 163623 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 143513 просмотра
Актуальное
Еврокомиссия надеется открыть три кластера с Украиной по вступлению в ЕС в первом полугодии 2025 года

Еврокомиссия надеется открыть три кластера с Украиной по вступлению в ЕС в первом полугодии 2025 года

Киев  •  УНН

 • 4972 просмотра

Read in English

Еврокомиссар Марта Кос ожидает открытия трех кластеров переговоров по вступлению Украины в ЕС в первом полугодии 2024 года. Также Еврокомиссия предлагает Украине присоединиться к внутреннему энергетическому рынку ЕС до 27 апреля.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос надеется на открытие трех кластеров переговоров по Украине с ЕС относительно вступления во время председательства Польши - в первом полугодии этого года. Об этом она сказала во время совместного заседания правительства Украины и Европейской Комиссии, передает УНН.

Мы должны ускорить процесс приобщения Украины к ЕС, поэтому мы так же настроены как и Украина, чтобы как можно скорее достичь прогресса. Есть ряд шагов, которые еще нужно сделать, но мы надеемся, что сможем открыть кластер 1 «Фундаментальные основы», кластер 2 «Внутренний рынок», кластер 6 «Внешние отношения» уже во время председательства Польши, а потом у нас есть еще полгода, чтобы открыть остальные три 

- заявила Кос.

Кроме того, Кос отметила, что Европейская комиссия предлагает Украине полностью присоединиться к внутреннему энергетическому рынку ЕС до 27 апреля.

К лету следующего года мы также сможем вывести вас на большую часть внутреннего рынка товаров, что даст вам огромный экономический толчок 

- сказала Кос.

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года24.02.25, 11:33 • 108435 просмотров

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз должна ускориться.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы