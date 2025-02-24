Еврокомиссия надеется открыть три кластера с Украиной по вступлению в ЕС в первом полугодии 2025 года
Киев • УНН
Еврокомиссар Марта Кос ожидает открытия трех кластеров переговоров по вступлению Украины в ЕС в первом полугодии 2024 года. Также Еврокомиссия предлагает Украине присоединиться к внутреннему энергетическому рынку ЕС до 27 апреля.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос надеется на открытие трех кластеров переговоров по Украине с ЕС относительно вступления во время председательства Польши - в первом полугодии этого года. Об этом она сказала во время совместного заседания правительства Украины и Европейской Комиссии, передает УНН.
Мы должны ускорить процесс приобщения Украины к ЕС, поэтому мы так же настроены как и Украина, чтобы как можно скорее достичь прогресса. Есть ряд шагов, которые еще нужно сделать, но мы надеемся, что сможем открыть кластер 1 «Фундаментальные основы», кластер 2 «Внутренний рынок», кластер 6 «Внешние отношения» уже во время председательства Польши, а потом у нас есть еще полгода, чтобы открыть остальные три
Кроме того, Кос отметила, что Европейская комиссия предлагает Украине полностью присоединиться к внутреннему энергетическому рынку ЕС до 27 апреля.
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