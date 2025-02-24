Інтеграція України в Європу мусить прискоритися - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України закликав ЄС прискорити переговори по всіх шести кластерах інтеграції. Угорщина заблокувала переговори щодо першого кластера, вимагаючи додаткових умов щодо захисту нацменшин.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інтеграція України в Європейський Союз мусить прискоритися. Про це він сказав під час спільного засідання Уряду України та Європейської Комісії, передає УНН.
Інтеграція України в Європу мусить прискоритися. Ми просимо вас переглянути ті процедури, які існують й почати переговорні процеси по всіх шести кластерах, по яких ви готові це зробити
Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року24.02.25, 11:33 • 109345 переглядiв
Доповнення
Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.