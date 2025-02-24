Інтеграція України в Європу мусить прискоритися - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інтеграція України в Європейський Союз мусить прискоритися. Про це він сказав під час спільного засідання Уряду України та Європейської Комісії, передає УНН.

Інтеграція України в Європу мусить прискоритися. Ми просимо вас переглянути ті процедури, які існують й почати переговорні процеси по всіх шести кластерах, по яких ви готові це зробити - заявив Шмигаль.

Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року

Доповнення

Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.