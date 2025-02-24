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15 березня, 19:03 • 119608 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179233 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144778 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136700 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116227 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107330 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102764 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139757 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133748 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128005 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Інтеграція України в Європу мусить прискоритися - Шмигаль

Інтеграція України в Європу мусить прискоритися - Шмигаль

Київ • УНН

 • 32367 перегляди

Прем'єр-міністр України закликав ЄС прискорити переговори по всіх шести кластерах інтеграції. Угорщина заблокувала переговори щодо першого кластера, вимагаючи додаткових умов щодо захисту нацменшин.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що інтеграція України в Європейський Союз мусить прискоритися. Про це він сказав під час спільного засідання Уряду України та Європейської Комісії, передає УНН.

Інтеграція України в Європу мусить прискоритися. Ми просимо вас переглянути ті процедури, які існують й почати переговорні процеси по всіх шести кластерах, по яких ви готові це зробити 

- заявив Шмигаль.

Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року24.02.25, 11:33 • 109345 переглядiв

Доповнення 

Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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