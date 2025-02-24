Интеграция Украины в Европу должна ускориться - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз должна ускориться. Об этом он сказал во время совместного заседания Правительства Украины и Европейской Комиссии, передает УНН.

Интеграция Украины в Европу должна ускориться. Мы просим вас пересмотреть те процедуры, которые существуют и начать переговорные процессы по всем шести кластерам, по которым вы готовы это сделать - заявил Шмыгаль.

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Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.