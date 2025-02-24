Интеграция Украины в Европу должна ускориться - Шмыгаль

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Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 1702 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 17737 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
16:40 • 40444 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
15:38 • 62482 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
15:03 • 69055 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 88832 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 104605 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108335 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110477 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 111716 просмотра

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Интеграция Украины в Европу должна ускориться - Шмыгаль

Интеграция Украины в Европу должна ускориться - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 9828 просмотра

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Премьер-министр Украины призвал ЕС ускорить переговоры по всем шести кластерам интеграции. Венгрия заблокировала переговоры по первому кластеру, требуя дополнительных условий по защите нацменьшинств.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что интеграция Украины в Европейский Союз должна ускориться. Об этом он сказал во время совместного заседания Правительства Украины и Европейской Комиссии, передает УНН.

Интеграция Украины в Европу должна ускориться. Мы просим вас пересмотреть те процедуры, которые существуют и начать переговорные процессы по всем шести кластерам, по которым вы готовы это сделать 

- заявил Шмыгаль.

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года24.02.25, 11:33 • 108324 просмотра

Дополнение 

Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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