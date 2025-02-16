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Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС

Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС

Київ • УНН

 • 34545 перегляди

Угорщина заблокувала початок переговорів щодо першого кластера вступу України до ЄС, вимагаючи розширити перелік умов. Будапешт наполягає на додатковому плані щодо захисту національних меншин.

Угорщина заблокувала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Угорщина вимагає розширити перелік умов.

Це підтвердила у Мюнхені віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, передає УНН.

Поки ми тут говоримо, одна держава-член блокує вступний процес України до ЄС – це сталося буквально вчора

- заявила вона.

У кулуарах конференції Стефанішина підтвердила, що йдеться про Угорщину.

Дійсно, колеги з держав-членів повідомили нам, що представники країн ЄС не змогли затвердити офіційне запрошення Україні для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС. Як стверджують, Угорщина вимагає розширити перелік умов, висунутих на адресу України

– зазначила віцепрем’єрка.

Йдеться про кластер "Основи", який стосується верховенства права та демократичних цінностей. Польське головування в ЄС раніше представило проєкт листа з умовами відкриття цього кластера.

Україна повинна підготувати та ухвалити дві дорожні карти: план реформ у сфері верховенства права та план реформи державного управління. Цей документ підтримали майже всі країни-члени, крім Угорщини, яка висунула додаткові вимоги.

За даними дипломатів ЄС, офіційний Будапешт вимагає від Києва плану щодо захисту національних меншин. Це може призвести до відтермінування або навіть зриву відкриття першого переговорного кластера, запланованого на квітень.

Блокування відбулося в день, коли президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тій же конференції в Мюнхені заявила про необхідність прискорити євроінтеграцію України. Польща під час свого головування у Раді ЄС прагне відкрити з Україною два з шести переговорних кластерів – "Основи", який стосується верховенства права, та кластер "Зовнішні відносини", пов'язаний із питаннями зовнішньої політики та оборони.

Нагадаємо

Стефанішина розповіла, що Угорщина та Словаччина висувають власні умови, що пов’язані не лише з економічними, а й з геополітичними інтересами.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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