Чому Угорщина блокує вступ України в ЄС: Стефанішина відповіла

Членство України в ЄС — це також питання політики, адже ухвалення рішення залежить від консенсусу всіх країн-членів. Угорщина та Словаччина висувають власні умови, що пов’язані не лише з економічними, а й з геополітичними інтересами. Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає УНН.

"Звичайно, це питання дуже актуальне, особливо зараз, коли готуються до відкриття переговорів. Треба пройти мінімум три рішення, які ухвалюються консенсусом. Безумовно, це політика", - сказала Стефанішина, відповідаючи на питання про те, чи є блокування України Угорщиною та Словаччиною політичним чи економічним питанням.

Вона зауважила, що політика пов'язана з тим, що не тільки Україна приєднується до Європейського союзу. У цьому порядку денному ще дев’ять країн. Так само політика пов'язана з великими геополітичними змінами у світі, зокрема зі вступом на посаду нового президента Сполучених Штатів.

Але ми маємо не забувати, як проходили великі кризи. Кількість криз до цього зазвичай була питанням внутрішньополітичного порядку денного Європейського Союзу. Зазвичай це підвищення ставок, розуміють, що рішення важливе. Тому я розцінюю це як нашу щоденну роботу - підсумувала Стефанішина.

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Україна очікує затвердження дорожньої карти для старту переговорів про вступ до ЄС.