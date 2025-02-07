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Україна може розпочати переговори з ЄС по першому кластеру вже у квітні - Стефанішина

Київ • УНН

 • 58471 перегляди

Україна очікує затвердження дорожньої карти для старту переговорів про вступ до ЄС. Перший кластер можуть відкрити у квітні, ще два – у червні, а решту – під час головування Данії.

Україна очікує затвердження дорожньої карти для старту переговорів про вступ до ЄС. Перший кластер можуть відкрити у квітні, ще два – у червні, а за головування Данії можливе відкриття всіх.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", передає кореспондент УНН.

Ми маємо надати дорожню карту, а для цього ЄС має її попросити, нам потрібен консенсус. Угорщина не дуже спішить ухвалювати рішення, але ми дуже сподіваємося, що на цьому і наступному тижні воно буде ухвалено. Якщо Україна надасть ці дорожні карти, то на квітень ми зможемо відкрити переговори по 1 кластеру. Так само і на червень ми будемо готові ще по 2 кластерам відкрити переговори і відповідно за данського головування зможемо відкрити ще 3 кластери, тобто всі

- сказала Стефанішина.

Міністерка каже, що пріоритетних кластерів немає, адже кожен кластер для України є головним, він структурує і обʼєднує державу навколо ключових напрямків в яких дуже рухатись країна.

Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський16.01.25, 01:47 • 28882 перегляди

Другий кластер по якому ведуться перемовини — це внутрішній ринок. До прикладу 1 кластер — це душа нашого майбутнього членства, то внутрішній ринок це його тіло

- сказала Стефанішина.

Також вона розповіла, що польська сторона запропонувала Україні відкрити переговори по зовнішній безпековій політиці, яка включає і торгову політику.

В нас вже пройшли по цьому переговори, до слова ці переговори пройшли дуже вдало

- наголосила міністерка.

Нагадаємо

 Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про можливість відкриття кластерів "Основи" та "Зовнішні зв'язки" у межах перемовин з Україною про її вступ до ЄС у першій половині року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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