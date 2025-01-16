Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський

Україна сподівається цього року відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу. Зеленський вважає, що цьому може посприяти польське та данське головування в Раді ЄС. Про це заявив президент під час зустрічі з представниками української громади в Польщі, повідомляє пресслужба Офіса Президента, пише УНН.

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У Варшаві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою та обговорив важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, спільних із партнерами кроків для наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.

Глава держави поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС. За ці півроку Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім – Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів. В принципі всі можна відкрити в цьому році, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити,