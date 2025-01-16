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Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський

Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський

Київ • УНН

 • 28882 перегляди

Зеленський розповів про амбітні плани щодо євроінтеграції під час польського та данського головування в Раді ЄС. Україна прагне відкрити 5-6 переговорних кластерів про вступ до ЄС протягом року.

Україна сподівається цього року відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу. Зеленський вважає, що цьому може посприяти польське та данське головування в Раді ЄС. Про це заявив президент під час зустрічі з представниками української громади в Польщі, повідомляє пресслужба Офіса Президента, пише УНН.

Деталі

У Варшаві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською громадою та обговорив важливі питання єдності, євроінтеграційного курсу держави, спільних із партнерами кроків для наближення справедливого миру, а також підтримку українців, які зараз живуть за кордоном.

Глава держави поділився очікуваннями від польського головування в Раді ЄС. За ці півроку Україна розраховує відкрити три переговорні кластери про вступ до Євросоюзу.

Ми розуміємо, що польські колеги готові на два, але будемо робити все, щоб відкрити все ж таки три. Потім – Данія: хочемо відкрити ще три кластери. Але подивимося, як буде. У нас є амбітна ціль відкрити 5-6 кластерів. В принципі всі можна відкрити в цьому році, якщо вийде. Будемо намагатися це все зробити,

- підсумував Володимир Зеленський.

Ще однією з тем, яку обговорили під час зустрічі, стала робота Міністерства національної єдності та, зокрема, створення осередків єдності в Польщі, а згодом у Німеччині та Чехії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Польщі. Зустріч відбулася в Офісі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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