Зеленський розпочинає зустрічі у Польщі з переговорів з Туском
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Польщі. Зустріч відбувається в Офісі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
Президент України Володимир Зеленський відвідує Польщу, одна з перших зустрічей відбувається в Офісі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, пише УНН з посиланням на канцелярію польського прем'єра.
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"Розпочинається візит Президента України Володимира Зеленського до Офісу прем'єр-міністра Польщі", - повідомили в канцелярії польського прем'єра, оприлюднивши фото Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
В Офісі Президента підтвердили візит Зеленського до Польщі15.01.25, 11:00 • 24437 переглядiв