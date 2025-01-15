Зеленський розпочинає зустрічі у Польщі з переговорів з Туском

Президент України Володимир Зеленський відвідує Польщу, одна з перших зустрічей відбувається в Офісі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, пише УНН з посиланням на канцелярію польського прем'єра.

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"Розпочинається візит Президента України Володимира Зеленського до Офісу прем'єр-міністра Польщі", - повідомили в канцелярії польського прем'єра, оприлюднивши фото Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

В Офісі Президента підтвердили візит Зеленського до Польщі