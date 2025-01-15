Зеленский начинает встречи в Польше с переговоров с Туском
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Польшу. Встреча происходит в Офисе премьер-министра Польши Дональда Туска.
Президент Украины Владимир Зеленский посещает Польшу, одна из первых встреч происходит в Офисе премьер-министра Польши Дональда Туска, пишет УНН со ссылкой на канцелярию польского премьера.
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"Начинается визит Президента Украины Владимира Зеленского в Офис премьер-министра Польши", - сообщили в канцелярии польского премьера, обнародовав фото Зеленского с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
В Офисе Президента подтвердили визит Зеленского в Польшу15.01.25, 11:00 • 12514 просмотров