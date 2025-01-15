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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 114782 просмотра

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В Офисе Президента подтвердили визит Зеленского в Польшу

В Офисе Президента подтвердили визит Зеленского в Польшу

Киев  •  УНН

 • 2126 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Польшу. Запланированы встречи с президентом Дудой и премьером Туском для обсуждения вопросов войны, оружия, санкций и ослабления российской энергетики.

В Офисе Президента подтвердили визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Об этом написал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

«Польша. У Президента Владимира Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском и польским президентом Анджеем Дудой. Война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны. Слабый путин и сильная Европа нужны всем», - написал Ермак.

По данным FREEДОМ со ссылкой на спикера Президента Украины Сергея Никифорова, «Владимир Зеленский прибыл в Польшу».

В программе визита встречи с Дональдом Туском, Анджеем Дудой, а также с украинской общиной.

Зеленский сегодня приедет в Польшу: встретится с Туском15.01.25, 08:37 • 19328 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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