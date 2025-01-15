В Офисе Президента подтвердили визит Зеленского в Польшу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский совершает визит в Польшу. Запланированы встречи с президентом Дудой и премьером Туском для обсуждения вопросов войны, оружия, санкций и ослабления российской энергетики.
В Офисе Президента подтвердили визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Об этом написал руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram в среду, пишет УНН.
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«Польша. У Президента Владимира Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском и польским президентом Анджеем Дудой. Война, оружие, санкции, история, ослабление российской энергетики как инструмента финансирования войны. Слабый путин и сильная Европа нужны всем», - написал Ермак.
По данным FREEДОМ со ссылкой на спикера Президента Украины Сергея Никифорова, «Владимир Зеленский прибыл в Польшу».
В программе визита встречи с Дональдом Туском, Анджеем Дудой, а также с украинской общиной.
Зеленский сегодня приедет в Польшу: встретится с Туском15.01.25, 08:37 • 19328 просмотров