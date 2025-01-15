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Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 110748 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сегодня приедет в Польшу: встретится с Туском

Зеленский сегодня приедет в Польшу: встретится с Туском

Киев  •  УНН

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Варшаву для встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.

Сегодня, 15 января, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву, где встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис премьера.

Правительственный информационный центр сообщает, что 15 января премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

- говорится в сообщении.

После встречи после обеда ожидается пресс-конференция Туска и Зеленского.

Дополнение 

10 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии и добавил, что уже есть решение.

А Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в Ровенской области.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
varshavaВаршава
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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