Зеленский сегодня приедет в Польшу: встретится с Туском
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Варшаву для встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.
Сегодня, 15 января, Президент Украины Владимир Зеленский посетит Варшаву, где встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис премьера.
Правительственный информационный центр сообщает, что 15 января премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским
После встречи после обеда ожидается пресс-конференция Туска и Зеленского.
Дополнение
10 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии и добавил, что уже есть решение.
А Украинский институт национальной памяти планирует в 2025 году проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в Ровенской области.