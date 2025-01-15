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Зеленський сьогодні приїде до Польщі: зустрінеться з Туском

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Варшаву для зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі заплановано спільну пресконференцію.

Сьогодні, 15 січня, Президент Україні Володимир Зеленський відвідає Варшаву, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском. Про це УНН повідомляє із посиланням на офіс прем’єра.

Урядовий інформаційний центр повідомляє, що 15 січня прем'єр-міністр Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

- йдеться у повідомленні.

Після зустрічі після обіду очікується пресконференція Туска та Зеленського.

Доповнення 

10 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення.

А Український інститут національної памʼяті планує у 2025 році проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії на Рівненщині.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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