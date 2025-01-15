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В Офісі Президента підтвердили візит Зеленського до Польщі

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Польщі. Заплановані зустрічі з президентом Дудою та прем'єром Туском для обговорення питань війни, зброї, санкцій та послаблення російської енергетики.

В Офісі Президента підтвердили візит Президента України Володимира Зеленського до Польщі. Про це написав керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

"Польща. У Президента Володимира Зеленського заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском та польським президентом Анджеєм Дудою. Війна, зброя, санкції, історія, послаблення російської енергетики як інструменту фінансування війни. Слабкий путін і сильна Європа потрібні всім", - написав Єрмак.

За даними FREEДОМ з посиланням на речника Президента України Сергія Никифорова, "Володимир Зеленський прибув до Польщі".

У програмі візиту зустрічі з Дональдом Туском, Анджеєм Дудою, а також з українською громадою.

Зеленський сьогодні приїде до Польщі: зустрінеться з Туском15.01.25, 08:37 • 30378 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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