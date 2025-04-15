"Немає жодного остраху": Дуда поспілкувався з Трампом щодо присутності військ США у Польщі

Анджей Дуда після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що США не планують скорочувати військову присутність в Польщі. Трамп похвалив Варшаву за оборонні витрати та планує відвідати країну ближчим часом.