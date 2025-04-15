Анджей Дуда

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19897 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 135684 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125879 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127349 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125733 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128116 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192723 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76799 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164044 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115408 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37515 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48450 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49402 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39178 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 22163 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 896 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16439 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39615 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49810 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 135685 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1866 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10549 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12711 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108542 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110201 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Анджей Дуда

Президент Польщі з 2015 року
Новини по темi

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що лише Дональд Трамп має шанси змусити росію припинити війну. Він також сподівається на створення великої військової бази США в Польщі.

Війна • 13 квітня, 03:35 • 38779 перегляди

Пентагон про виведення частини військ США з єврорегіону: рішення ще немає

США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.

Політика • 9 квітня, 09:55 • 8022 перегляди

Польща втратить до 0,4% ВВП через нові мита США на європейський експорт - Дуда

Нові тарифи США призведуть до скорочення ВВП Польщі на 0,4%, що становить понад 236 млн євро. Дуда назвав це ударом від союзника.

Новини Світу • 3 квітня, 15:44 • 13800 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

Радослав Сікорський заявив, що відправка польських військ дасть привід для російської пропаганди. Польща буде логістичним хабом відновлення України.

Війна • 2 квітня, 14:05 • 36289 перегляди

Прем'єр Косова став жертвою російських пранкерів, які видавали себе за президента Латвії

Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.

Новини Світу • 26 березня, 19:07 • 18063 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31387 перегляди
Ексклюзив

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.

Політика • 20 березня, 08:24 • 260843 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.

Війна • 13 березня, 07:52 • 22687 перегляди

Дуда закликає США перемістити ядерні боєголовки на територію Польщі - FT

Президент Польщі закликав США розмістити ядерну зброю на території країни. Він вважає, що це необхідно для стримування агресії росії та зміцнення східного флангу НАТО.

Війна • 13 березня, 07:00 • 20389 перегляди

У Польщі підтвердили відновлення поставок американського озброєння Україні

Депутат Сейму Павел Залевський підтвердив відновлення поставок американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України. Раніше про готовність повідомляв глава оборонного відомства Польщі.

Війна • 12 березня, 07:56 • 35270 перегляди

У разі укладення ресурсної угоди Україна стане стратегічним місцем для США - Дуда

Президент Польщі заявив, що угода про рідкоземельні мінерали між США та Україною зробить її стратегічним місцем для Америки. США захищатимуть свої інтереси в Україні, навіть без відправки військ.

Економіка • 6 березня, 17:23 • 23270 перегляди

Дуда про військовий контингент: це не абсолютна необхідність, можливо будуть потрібні моніторингові сили

Президент Польщі заявив, що військовий контингент не є обов'язковим для контролю мирної угоди. За його словами, моніторинг можуть здійснювати сили ООН, на що може погодитись росія.

Війна • 6 березня, 16:59 • 17514 перегляди

Україна та США мають обговорити, яким чином працювати далі - Генсек НАТО

Генсек НАТО Рютте заявив про необхідність обговорення подальшої співпраці між США та Україною після листа Зеленського. Президент Польщі Дуда назвав поточну ситуацію тимчасовою та закликав до спокійних переговорів.

Війна • 6 березня, 15:58 • 18828 перегляди

Європа не готова до воєнної загрози - Дуда

Президент Польщі заявив про неготовність Європи до воєнної загрози через ліквідацію військових складів у 90-х роках. За його словами, наявних боєприпасів європейської частини НАТО вистачить лише на кілька днів бойових дій.

Політика • 6 березня, 15:51 • 19290 перегляди

"Було б добре": Дуда закликав Зеленського відновити переговори зі США щодо військової допомоги

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на відновлення переговорів між Україною та США щодо військової допомоги. Він висловив жаль через призупинення американської допомоги Києву та закликав до дипломатичного вирішення конфлікту.

Війна • 4 березня, 22:39 • 17839 перегляди

Зеленський повинен повернутись за стіл переговорів з Трампом - Дуда

Президент Польщі вважає, що лише США можуть зупинити війну в Україні. Анджей Дуда радить Зеленському адаптуватися до стилю Трампа та шукати з ним порозуміння.

Війна • 1 березня, 17:07 • 58242 перегляди

Експрем’єра Польщі звинувачують в перевищенні повноважень

Польська прокуратура звинуватила Матеуша Моравецького у перевищенні повноважень при організації дистанційних виборів 2020 року. Екс-прем'єр відкинув звинувачення та відмовився давати пояснення до ознайомлення з матеріалами справи.

Політика • 27 лютого, 14:35 • 21638 перегляди

Польща виділить Україні 200 млн євро допомоги

Польща анонсувала 46-й пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро. Країна вже підготувала третину всіх українських військових у ЄС та планує продовжувати тренувальну місію.

Політика • 25 лютого, 13:42 • 20314 перегляди

Дуда: Україна не переживе цієї війни без американської підтримки

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що без підтримки США Україна не зможе вистояти у війні. Він наголосив на необхідності досягнення справедливого миру та недопущення перемоги рф.

Війна • 23 лютого, 08:48 • 101524 перегляди

"Немає жодного остраху": Дуда поспілкувався з Трампом щодо присутності військ США у Польщі

Анджей Дуда після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що США не планують скорочувати військову присутність в Польщі. Трамп похвалив Варшаву за оборонні витрати та планує відвідати країну ближчим часом.

Політика • 23 лютого, 05:00 • 95533 перегляди

Міністр Сибіга провів переговори з головою МЗС Польщі Сікорським

Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга подякував за підтримку України.

Політика • 21 лютого, 23:58 • 41582 перегляди

Зеленський провів переговори з лідерами восьми країн: що обговорювали

Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.

Політика • 21 лютого, 21:11 • 33292 перегляди

Зеленський і Павел обговорили нову чеську ініціативу щодо підтримки України

Президент України провів телефонну розмову з чеським колегою щодо подальших спільних планів та єдиної позиції Європи. Обговорено постачання артилерійських снарядів та нову пропозицію Чехії щодо підтримки.

Війна • 21 лютого, 15:17 • 26461 перегляди

Зеленський про розмову з Дудою: спільна мета залишається чіткою - захистити Україну і Європу від агресії рф

Президенти України та Польщі провели розмову про поточну ситуацію та майбутні дії. Зеленський заявив, що їх спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії,

Війна • 21 лютого, 14:28 • 25101 перегляди

Дуда переговорив із Зеленським: запропонував йому залишатися відданим курсу на співпрацю з Трампом

Президент Польщі провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським щодо підтримки США. Дуда наголосив, що мир в Україні можливий лише за американської підтримки.

Війна • 21 лютого, 13:28 • 44675 перегляди

Європа об'єднана як ніколи у підтримці України: Шмигаль поговорив із Туском

Прем'єр-міністр України провів продуктивну розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Обговорили військову логістику, євроінтеграцію та підтримку 16-го пакету санкцій ЄС.

Війна • 19 лютого, 14:00 • 26378 перегляди

росія завжди намагалася і буде намагатися посварити Польщу та Україну - Буданов

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив про спроби росії посварити Україну та Польщу. Він наголосив на важливості підтримки США та назвав українську армію найбільшою в Європі.

Війна • 19 лютого, 09:30 • 103064 перегляди

Дуда після зустрічі з Келлогом: очікую принаймні припинення бойових дій в Україні

Президент Польщі Дуда провів зустріч зі спецпредставником США Келлогом щодо ситуації в Україні. Він заявив про активну роль США у припиненні війни та очікує посилення американської військової присутності в регіоні.

Війна • 18 лютого, 17:31 • 42571 перегляди

Дуда зустрінеться з Келлогом у вівторок: що відомо про зустріч

Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться зі спецпредставником США Кітом Келлогом 18 лютого у президентському палаці. Зустріч ініційована американською стороною для обговорення позиції щодо мирних переговорів.

Війна • 17 лютого, 12:44 • 25607 перегляди