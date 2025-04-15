Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що лише Дональд Трамп має шанси змусити росію припинити війну. Він також сподівається на створення великої військової бази США в Польщі.
США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.
Нові тарифи США призведуть до скорочення ВВП Польщі на 0,4%, що становить понад 236 млн євро. Дуда назвав це ударом від союзника.
Радослав Сікорський заявив, що відправка польських військ дасть привід для російської пропаганди. Польща буде логістичним хабом відновлення України.
Російські пранкери обдурили прем'єра Косова Альбін Курті, видаючи себе за президента Латвії. В офісі Курті заявили, що цей інцидент підтверджує одержимість росії Косовом.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
Дії Трампа впливають на міжнародну політику, викликаючи побоювання в Україні щодо підтримки. Перші рішення включали кадрові зміни та скасування деяких рішень Байдена.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.
Президент Польщі закликав США розмістити ядерну зброю на території країни. Він вважає, що це необхідно для стримування агресії росії та зміцнення східного флангу НАТО.
Депутат Сейму Павел Залевський підтвердив відновлення поставок американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України. Раніше про готовність повідомляв глава оборонного відомства Польщі.
Президент Польщі заявив, що угода про рідкоземельні мінерали між США та Україною зробить її стратегічним місцем для Америки. США захищатимуть свої інтереси в Україні, навіть без відправки військ.
Президент Польщі заявив, що військовий контингент не є обов'язковим для контролю мирної угоди. За його словами, моніторинг можуть здійснювати сили ООН, на що може погодитись росія.
Генсек НАТО Рютте заявив про необхідність обговорення подальшої співпраці між США та Україною після листа Зеленського. Президент Польщі Дуда назвав поточну ситуацію тимчасовою та закликав до спокійних переговорів.
Президент Польщі заявив про неготовність Європи до воєнної загрози через ліквідацію військових складів у 90-х роках. За його словами, наявних боєприпасів європейської частини НАТО вистачить лише на кілька днів бойових дій.
Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на відновлення переговорів між Україною та США щодо військової допомоги. Він висловив жаль через призупинення американської допомоги Києву та закликав до дипломатичного вирішення конфлікту.
Президент Польщі вважає, що лише США можуть зупинити війну в Україні. Анджей Дуда радить Зеленському адаптуватися до стилю Трампа та шукати з ним порозуміння.
Польська прокуратура звинуватила Матеуша Моравецького у перевищенні повноважень при організації дистанційних виборів 2020 року. Екс-прем'єр відкинув звинувачення та відмовився давати пояснення до ознайомлення з матеріалами справи.
Польща анонсувала 46-й пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро. Країна вже підготувала третину всіх українських військових у ЄС та планує продовжувати тренувальну місію.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що без підтримки США Україна не зможе вистояти у війні. Він наголосив на необхідності досягнення справедливого миру та недопущення перемоги рф.
Анджей Дуда після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що США не планують скорочувати військову присутність в Польщі. Трамп похвалив Варшаву за оборонні витрати та планує відвідати країну ближчим часом.
Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили двосторонню співпрацю. Сибіга подякував за підтримку України.
Президент України провів серію переговорів з керівниками європейських держав та Кот-д'Івуару. Обговорювалися питання регіональної безпеки, співпраці та підтримки України на міжнародній арені.
Президент України провів телефонну розмову з чеським колегою щодо подальших спільних планів та єдиної позиції Європи. Обговорено постачання артилерійських снарядів та нову пропозицію Чехії щодо підтримки.
Президенти України та Польщі провели розмову про поточну ситуацію та майбутні дії. Зеленський заявив, що їх спільна мета залишається чіткою: захистити Україну й усю Європу від російської агресії,
Президент Польщі провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським щодо підтримки США. Дуда наголосив, що мир в Україні можливий лише за американської підтримки.
Прем'єр-міністр України провів продуктивну розмову з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Обговорили військову логістику, євроінтеграцію та підтримку 16-го пакету санкцій ЄС.
Керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив про спроби росії посварити Україну та Польщу. Він наголосив на важливості підтримки США та назвав українську армію найбільшою в Європі.
Президент Польщі Дуда провів зустріч зі спецпредставником США Келлогом щодо ситуації в Україні. Він заявив про активну роль США у припиненні війни та очікує посилення американської військової присутності в регіоні.
Президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться зі спецпредставником США Кітом Келлогом 18 лютого у президентському палаці. Зустріч ініційована американською стороною для обговорення позиції щодо мирних переговорів.