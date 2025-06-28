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Будемо робити все, щоб відносини між Києвом та Варшавою міцнішали: Зеленський про майбутню співпрацю з Навроцьким

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із польським колегою Анджеєм Дудою заявив про намір зміцнювати відносини між державами. Вони обговорили безпекову ситуацію, дипломатію, рішення ЄС і координацію з партнерами по НАТО, а також допомогу Україні та інтерес польських компаній до відбудови.

Будемо робити все, щоб відносини між Києвом та Варшавою міцнішали: Зеленський про майбутню співпрацю з Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що буде робити все, що від нього залежить, щоб відносини між Києвом і Варшавою ставали міцнішими. Про це Зеленський заявив під час спільної з польським колегою Анджеєм Дудою прес-конференції, передає УНН.

Польща зараз готується до вступу на посаду президента пана Навроцького. Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами тільки міцнішали 

- сказав Президент.

Зеленський додав, що у нього була розмова з Дудою щодо подільшого розвитку відносин між Україною та Польщею.

У нас з Анджеєм була розмова про те, як далі будуть розвиватися відносини між нашими країнами. Звісно, ми говорили про безпекову ситуацію і стан дипломатії, про наші відносини і можливі рішення на рівні Євросоюзу та координації з партнерами в НАТО 

- додав Зеленський.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда під час прощального візиту до Києва обговорив із Президентом України Володимиром Зеленським подальшу допомогу Україні та рішення саміту НАТО. Також йшлося про економічні відносини, зокрема зацікавленість польських компаній у відбудові України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Анджей Дуда
НАТО
Європейський Союз
Варшава
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща
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