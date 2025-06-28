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Будем делать все, чтобы отношения между Киевом и Варшавой крепли: Зеленский о будущем сотрудничестве с Навроцким

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о намерении укреплять отношения между государствами. Они обсудили ситуацию с безопасностью, дипломатию, решения ЕС и координацию с партнерами по НАТО, а также помощь Украине и интерес польских компаний к восстановлению.

Будем делать все, чтобы отношения между Киевом и Варшавой крепли: Зеленский о будущем сотрудничестве с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет делать все, что от него зависит, чтобы отношения между Киевом и Варшавой становились крепче. Об этом Зеленский заявил во время совместной с польским коллегой Анджеем Дудой пресс-конференции, передает УНН.

Польша сейчас готовится к вступлению в должность президента господина Навроцкого. Мы будем делать все, что зависит от нас, чтобы отношения между нашими государствами только крепли 

- сказал Президент.

Зеленский добавил, что у него был разговор с Дудой относительно дальнейшего развития отношений между Украиной и Польшей.

У нас с Анджеем был разговор о том, как дальше будут развиваться отношения между нашими странами. Конечно, мы говорили о ситуации с безопасностью и состоянии дипломатии, о наших отношениях и возможных решениях на уровне Евросоюза и координации с партнерами в НАТО 

- добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда во время прощального визита в Киев обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую помощь Украине и решения саммита НАТО. Также речь шла об экономических отношениях, в частности заинтересованности польских компаний в восстановлении Украины.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Анджей Дуда
НАТО
Европейский Союз
Варшава
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Польша
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