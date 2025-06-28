Будем делать все, чтобы отношения между Киевом и Варшавой крепли: Зеленский о будущем сотрудничестве с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будет делать все, что от него зависит, чтобы отношения между Киевом и Варшавой становились крепче. Об этом Зеленский заявил во время совместной с польским коллегой Анджеем Дудой пресс-конференции, передает УНН.

Польша сейчас готовится к вступлению в должность президента господина Навроцкого. Мы будем делать все, что зависит от нас, чтобы отношения между нашими государствами только крепли - сказал Президент.

Зеленский добавил, что у него был разговор с Дудой относительно дальнейшего развития отношений между Украиной и Польшей.

У нас с Анджеем был разговор о том, как дальше будут развиваться отношения между нашими странами. Конечно, мы говорили о ситуации с безопасностью и состоянии дипломатии, о наших отношениях и возможных решениях на уровне Евросоюза и координации с партнерами в НАТО - добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда во время прощального визита в Киев обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую помощь Украине и решения саммита НАТО. Также речь шла об экономических отношениях, в частности заинтересованности польских компаний в восстановлении Украины.