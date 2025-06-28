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Дуда про "прощальний візит" до Києва та зустріч із Зеленським: говорили про допомогу Україні та рішення саміту НАТО

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда під час прощального візиту до Києва обговорив із Президентом України Володимиром Зеленським подальшу допомогу Україні та рішення саміту НАТО. Також йшлося про економічні відносини, зокрема зацікавленість польських компаній у відбудові України.

Дуда про "прощальний візит" до Києва та зустріч із Зеленським: говорили про допомогу Україні та рішення саміту НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та зауважив - говорили про допомогу Україні, рішення саміту НАТО та економічні відносини, передає УНН із посиланням на канцеляцію президента Польщі.

Деталі

Дуда зауважив, що це його "прощальна поїздка" до України в якості президента Польщі.

Дякую за запрошення на День Конституції. Це дуже важливо для мене. Ця поїздка – прощальна для мене, завершення важливого періоду в моєму житті та моїй президентській службі. Я підтримував Президента України в його боротьбі 

- зазначив Дуда.

Він також розповів, що під час зустрічі із Зеленським говорили про допомогу Україні та рішення саміту НАТО.

Сьогодні ми також говорили ... про актуальні питання, про те, як ми можемо далі допомогти Україні, про рішення саміту НАТО 

- додав Дуда.

За його словами, польські компанії зацікавлені у відбудові України. 

... нашу дружбу між народами слід розвивати також через економічні відносини 

- зазначив президент Польщі.

Дуда наголосив, що підтримував Україну на шляху до ЄС та НАТО.

Я бажаю нашим сусідам вільної, суверенної та незалежної України 

- резюмував Президент Польщі.

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Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда, який прибув до Києва, зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Анджей Дуда
НАТО
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Київ
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