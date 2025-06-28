Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда отримав орден Свободи указом Президента України Володимира Зеленського за особисті заслуги в зміцненні українсько-польського співробітництва. Нагорода відзначена за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду, який іде з посади, орденом Свободи, ідеться в президентському указі №439/2025 від 28 червня, пише УНН.
Нагородити орденом Свободи Дуду Анджея - президента Республіки Польща
Повідомляється, що нагорода присуджується "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Зеленський та Дуда зустрілися у Києві28.06.25, 11:19 • 1342 перегляди