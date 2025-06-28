Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду, який іде з посади, орденом Свободи, ідеться в президентському указі №439/2025 від 28 червня, пише УНН.

Нагородити орденом Свободи Дуду Анджея - президента Республіки Польща - ідеться у тексті указу.

Повідомляється, що нагорода присуджується "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Зеленський та Дуда зустрілися у Києві