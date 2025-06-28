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У ГУР прокоментували, чи рф затягує обміни полоненими
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Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда отримав орден Свободи указом Президента України Володимира Зеленського за особисті заслуги в зміцненні українсько-польського співробітництва. Нагорода відзначена за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду, який іде з посади, орденом Свободи, ідеться в президентському указі №439/2025 від 28 червня, пише УНН.

Нагородити орденом Свободи Дуду Анджея - президента Республіки Польща

- ідеться у тексті указу.

Повідомляється, що нагорода присуджується "за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Зеленський та Дуда зустрілися у Києві28.06.25, 11:19 • 1342 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
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