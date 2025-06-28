Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил уходящего с поста президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы, говорится в президентском указе № 439/2025 от 28 июня, пишет УНН.

Наградить орденом Свободы Дуду Анджея - президента Республики Польша - говорится в тексте указа.

Сообщается, что награда присуждается "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский и Дуда встретились в Киеве