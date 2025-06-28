Зеленский наградил Дуду орденом Свободы
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда получил орден Свободы указом Президента Украины Владимира Зеленского за личные заслуги в укреплении украинско-польского сотрудничества. Награда отмечена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский наградил уходящего с поста президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы, говорится в президентском указе № 439/2025 от 28 июня, пишет УНН.
Наградить орденом Свободы Дуду Анджея - президента Республики Польша
Сообщается, что награда присуждается "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Зеленский и Дуда встретились в Киеве28.06.25, 11:19 • 1110 просмотров