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Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Президент Польши Анджей Дуда получил орден Свободы указом Президента Украины Владимира Зеленского за личные заслуги в укреплении украинско-польского сотрудничества. Награда отмечена за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский наградил уходящего с поста президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы, говорится в президентском указе № 439/2025 от 28 июня, пишет УНН.

Наградить орденом Свободы Дуду Анджея - президента Республики Польша

- говорится в тексте указа.

Сообщается, что награда присуждается "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Зеленский и Дуда встретились в Киеве28.06.25, 11:19 • 1110 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Анджей Дуда
Владимир Зеленский
Украина
Польша
Tesla
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