Дуда о "прощальном визите" в Киев и встрече с Зеленским: говорили о помощи Украине и решениях саммита НАТО
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда во время прощального визита в Киев обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшую помощь Украине и решения саммита НАТО. Также речь шла об экономических отношениях, в частности заинтересованности польских компаний в восстановлении Украины.
Президент Польши Анджей Дуда провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил, что обсуждались вопросы помощи Украине, решения саммита НАТО и экономические отношения, передает УНН со ссылкой на канцелярию президента Польши.
Детали
Дуда отметил, что это его "прощальная поездка" в Украину в качестве президента Польши.
Спасибо за приглашение на День Конституции. Это очень важно для меня. Эта поездка – прощальная для меня, завершение важного периода в моей жизни и моей президентской службе. Я поддерживал Президента Украины в его борьбе
Он также рассказал, что во время встречи с Зеленским обсуждались вопросы помощи Украине и решения саммита НАТО.
Сегодня мы также говорили ... об актуальных вопросах, о том, как мы можем дальше помочь Украине, о решениях саммита НАТО
По его словам, польские компании заинтересованы в восстановлении Украины.
... нашу дружбу между народами следует развивать также через экономические отношения
Дуда подчеркнул, что поддерживал Украину на пути к ЕС и НАТО.
Я желаю нашим соседям свободную, суверенную и независимую Украину
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Напомним
Президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Киев, встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.