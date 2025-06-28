Дуда о "прощальном визите" в Киев и встрече с Зеленским: говорили о помощи Украине и решениях саммита НАТО

Президент Польши Анджей Дуда провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил, что обсуждались вопросы помощи Украине, решения саммита НАТО и экономические отношения, передает УНН со ссылкой на канцелярию президента Польши.

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Дуда отметил, что это его "прощальная поездка" в Украину в качестве президента Польши.

Спасибо за приглашение на День Конституции. Это очень важно для меня. Эта поездка – прощальная для меня, завершение важного периода в моей жизни и моей президентской службе. Я поддерживал Президента Украины в его борьбе - отметил Дуда.

Он также рассказал, что во время встречи с Зеленским обсуждались вопросы помощи Украине и решения саммита НАТО.

Сегодня мы также говорили ... об актуальных вопросах, о том, как мы можем дальше помочь Украине, о решениях саммита НАТО - добавил Дуда.

По его словам, польские компании заинтересованы в восстановлении Украины.

... нашу дружбу между народами следует развивать также через экономические отношения - отметил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что поддерживал Украину на пути к ЕС и НАТО.

Я желаю нашим соседям свободную, суверенную и независимую Украину - резюмировал Президент Польши.

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Напомним

Президент Польши Анджей Дуда, прибывший в Киев, встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.