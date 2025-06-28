Шмигаль обговорив з Дудою оборонну підтримку України та 18-й пакет санкцій

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Польщі Анджей Дуда обговорили подальший план підтримки нашої держави Європою, зокрема через ініціативи SAFE та ReArm Europe. Також було обговорено 18-й пакет санкцій проти російської федерації, пише УНН з посиланням на сторінку глави уряду в Telegram.

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"Розповів про щоденні атаки по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури дронами. росія нарощує їх кількість і застосовує комбіновані удари балістичними та крилатими ракетами. Саме тому питання посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом номер один. Сподіваємося на участь Польщі у зміцненні української ППО", - повідомив Шмигаль.

Також прем’єр і президент Полльщі обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні з боку Європейського Союзу. Йшлося про програму SAFE та план ReArm Europe.

Обговорили також ситуацію на фронті. Очікуємо подальшої підтримки з боку Європи, зокрема через програму SAFE та план ReArm Europe - ключові ініціативи ЄС у сфері безпеки та оборони. Налаштовані ефективно використовувати ці інструменти для посилення оборонного виробництва - повідомив Шмигаль.

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Крім того, шлава українського уряду і Дуда говорили про 18-й пакет санкцій проти росії. Він має бути сильнішим і відчутнішим, щоб спонукати рф до переговорів.

Порушили питання посилення санкційної політики проти рф. Відзначив важливість запровадження 18-го пакета санкцій. Вони мають бути сильнішим і відчутнішим, щоб посилити тиск на агресора та змусити росію сісти за стіл перемовин на умовах справедливого миру - зазначив прем’єр-міністр.

Окремо сторони обговорили питання російських заморожених активів, для використання яких необхідно утворити чіткий політичний та юридичний механізм.

"Вдячні за запуск програми ERA, яка є допомогою нашої економіки. Проте цього недостатньо. Необхідно знайти чіткий політичний і юридичний механізм для повноцінної конфіскації цих активів з подальшим спрямуванням на відбудову України та зміцнення нашої та європейської безпеки", - підсумував Шмигаль.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда під час прощального візиту до Києва обговорив із Президентом України Володимиром Зеленським подальшу допомогу Україні та рішення саміту НАТО. Також йшлося про економічні відносини, зокрема зацікавленість польських компаній у відбудові України.

"Дякую за запрошення на День Конституції. Це дуже важливо для мене. Ця поїздка – прощальна для мене, завершення важливого періоду в моєму житті та моїй президентській службі. Я підтримував Президента України в його боротьбі", - зазначив Дуда.

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