Польща оцінила можливість угоди на саміті щодо нових санкцій ЄС проти рф

Міністр з європейських справ головуючої у Раді ЄС Польщі Адам Шлапка применшив перспективу повноцінної угоди сьогодні на саміті ЄС, коли його запитали про новий пакет санкцій ЄС проти росії та фінансування оборони, пише УНН з посиланням на Politico.

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Шлапка, відповідаючи, чи вважає, що існує підтримка на саміті ЄС компромісу щодо складних питань, таких як фінансування оборони та 18-й пакет санкцій проти росії, "не висловив оптимізму, який висловили інші в Раді ЄС".

"Ми працюємо над цим, - сказав він. - Побачимо".

Польща відповідає за визначення порядку денного та переговори щодо угоди на решту свого головування, яке закінчується наступного тижня.

Основними перешкодами, як вказано, є те, як країни можуть позичати кошти для оплати військової техніки та як стиснути військовий бюджет кремля новими санкціями щодо російського палива.

Тим часом міністр Швеції зі справ Європи Джессіка Розенкранц заявила, що хоча вона має "великі сподівання" на угоду щодо санкцій сьогодні, "це розмова між Словаччиною та Єврокомісією".

Словаччина, яка залежить від російського газу, послідовно виступає проти останнього пакету санкцій, об’єднавши зусилля із сусідньою Угорщиною, щоб затримати ці заходи.

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