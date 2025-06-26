Министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Польши Адам Шлапка приуменьшил перспективу полноценного соглашения сегодня на саммите ЕС, когда его спросили о новом пакете санкций ЕС против россии и финансировании обороны, пишет УНН со ссылкой на Politico.

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Шлапка, отвечая, считает ли он, что существует поддержка на саммите ЕС компромисса по сложным вопросам, таким как финансирование обороны и 18-й пакет санкций против россии, "не выразил оптимизма, который выразили другие в Совете ЕС".

"Мы работаем над этим, - сказал он. - Увидим".

Польша отвечает за определение повестки дня и переговоры по соглашению на остаток своего председательства, которое заканчивается на следующей неделе.

Основными препятствиями, как указано, является то, как страны могут занимать средства для оплаты военной техники и как сжать военный бюджет кремля новыми санкциями в отношении российского топлива.

Тем временем министр Швеции по делам Европы Джессика Розенкранц заявила, что хотя она имеет "большие надежды" на соглашение по санкциям сегодня, "это разговор между Словакией и Еврокомиссией".

Словакия, которая зависит от российского газа, последовательно выступает против последнего пакета санкций, объединив усилия с соседней Венгрией, чтобы задержать эти меры.

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