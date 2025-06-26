Премьер Словакии Фицо требует отложить голосование по санкциям против россии: имеет требование

Словакия не будет поддерживать новый пакет санкций ЕС против россии и потребует отсрочки голосования, пока не будут решены словацкие опасения по поводу поставок газа после 2027 года, заявил в четверг премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

10 июня Еврокомиссия предложила новый, 18-й, пакет санкций против россии за ее вторжение в Украину более трех лет назад, направленные против энергетических доходов москвы, банков и военной промышленности.

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Словакия и Венгрия выступили против санкций из-за своего несогласия с предложениями Еврокомиссии прекратить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года, что заставит две страны искать альтернативы.

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Европейские дипломаты заявили, что ожидают решения этого вопроса на саммите.

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Фицо повторил свою позицию, что новые санкции могут привести к дефициту поставок и росту цен, а также к убыткам от арбитража за нарушение долгосрочного контракта с российским поставщиком "Газпромом" на сумму до 20 миллиардов евро (23,4 миллиарда долларов).

Фицо сказал, что поддержит выводы саммита, но все равно не согласится на санкции сейчас.

"Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций, - заявил он парламентскому комитету в четверг перед отъездом на саммит. - Мы считаем его одним пакетом (с планом прекращения импорта), и пока не будут решены фундаментальные вопросы, мы не можем одобрить дальнейшие санкции".

В четверг Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, но неизвестно, изменило ли это его позицию.

Министр европейских дел председательствующей в Совете ЕС Польши Адам Шлапка заявил на саммите, что надеется, что Словакию и Венгрию можно будет привлечь, как это было в прошлом.

"Как и в предыдущих пакетах санкций, я здесь оптимистично настроен, мы работаем над этим, - сказал он. - Я надеюсь, что это удастся завершить до конца польского председательства (в ЕС), и, как мы знаем, осталось четыре дня".

Предложения по санкциям требуют единогласия в блоке для принятия. Венгрия часто угрожала отказать в своем одобрении во время обсуждений по помощи Украине, а также по возобновлению санкций, которые происходят каждые шесть месяцев.

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