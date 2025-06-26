Прем'єр Словаччини Фіцо вимагає відкласти голосування щодо санкцій проти росії: має вимогу

Словаччина не підтримуватиме новий пакет санкцій ЄС проти росії та вимагатиме відтермінування голосування, доки не будуть вирішені словацькі занепокоєння щодо поставок газу після 2027 року, заявив у четвер прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, пише УНН з посиланням на Reuters.

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10 червня Єврокомісія запропонувала новий, 18-й, пакет санкцій проти росії за її вторгнення в Україну понад три роки тому, спрямовані проти енергетичних доходів москви, банків та військової промисловості.

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Словаччина та Угорщина виступили проти санкцій через свою незгоду з пропозиціями Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв до кінця 2027 року, що змусить дві країни шукати альтернативи.

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Європейські дипломати заявили, що очікують вирішення цього питання на саміті.

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Фіцо повторив свою позицію, що нові санкції можуть призвести до дефіциту поставок та зростання цін, а також до збитків від арбітражу за порушення довгострокового контракту з російським постачальником "Газпромом" на суму до 20 мільярдів євро (23,4 мільярда доларів).

Фіцо сказав, що підтримає висновки саміту, але все одно не погодиться на санкції зараз.

"Завтра Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій, - заявив він парламентському комітету в четвер перед від’їздом на саміт. - Ми вважаємо його одним пакетом (з планом припинення імпорту), і доки не будуть вирішені фундаментальні питання, ми не можемо схвалювати подальші санкції".

У четвер Фіцо зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але невідомо, чи змінило це його позицію.

Міністр європейських справ головуючої у Раді ЄС Польщі Адам Шлапка заявив на саміті, що сподівається, що Словаччину та Угорщину можна буде залучити, як це було в минулому.

"Як і в попередніх пакетах санкцій, я тут оптимістично налаштований, ми працюємо над цим, - сказав він. - Я сподіваюся, що це вдасться завершити до кінця польського головування (в ЄС), і, як ми знаємо, залишилося чотири дні".

Пропозиції щодо санкцій вимагають одностайності в блоці для ухвалення. Угорщина часто погрожувала відмовити у своєму схваленні під час обговорень щодо допомоги Україні, а також щодо поновлення санкцій, які відбуваються кожні шість місяців.

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