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Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги

Київ • УНН

 • 2134 перегляди

Сьогодні в Брюсселі стартує саміт Європейського Союзу, де серед ключових тем – війна в Україні, зміцнення обороноздатності та конкурентоспроможність. Лідери ЄС обговорять подальшу підтримку України, її шлях до членства в ЄС, тиск на Росію та зусилля для досягнення миру.

Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги

У Брюсселі сьогодні стартує саміт ЄС, де Україна буде на порядку денному, повідомив у четвер голова Євроради Антоніу Кошта у X, пише УНН.

Червневий саміт ЄС ось-ось розпочнеться. На нас чекає насичений день. На порядку денному: оборона, Близький Схід, Україна, конкурентоспроможність та зміцнення наших позицій у світі

- написав Кошта.

Деталі

Як повідомляється на сайті Євроради, саміт триватиме 26-27 червня.

"Лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити геоекономічні виклики та поточні події в Україні та на Близькому Сході", - зазначається у повідомленні.

Європейська оборона та безпека, міграція, готовність та внутрішня безпека також є на порядку денному.

Україна

"Лідери ЄС підіб'ють підсумки останніх подій щодо війни росії проти України. З цією метою вони обговорять, як надалі підтримувати зусилля, спрямовані на мир, разом з партнерами, включаючи посилення тиску на росію, щоб вона погодилася на змістовне припинення вогню та проявила справжнє бажання вести переговори. Вони також розглянуть шлях України до членства в ЄС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Єврорада "вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні". "На сьогодні ЄС надав Україні майже 158,6 мільярда євро, включаючи 59,6 мільярда євро військової підтримки", - зазначили в інституції.

"Україна наполегливо дотримується своїх зусиль, спрямованих на забезпечення реального мирного процесу. І ЄС залишатиметься таким же непохитним у своїй підтримці України", - заявив Кошта.

Згідно з орієнтовною програмою, під час саміту 26 червня очікується "обмін думками з Президентом України через відеоконференцію".

Угода зі США

Як пише Reuters, лідери ЄС мають повідомити Єврокомісії в четвер, чи хочуть вони досягти швидкої торговельної угоди зі Сполученими Штатами на умовах, що сприяють Вашингтону, чи продовжувати боротьбу за кращу угоду.

Питання російського газу

На полях саміту лідери ЄС, як вказується, також спробують розвіяти занепокоєння Словаччини та Угорщини щодо припинення їхнього доступу до російського газу, як це передбачено планом ЄС щодо поступової відмови від усього імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Дипломати ЄС заявили, що запевнення лідерів ЄС щодо газу повинні призвести до того, щоб обидві країни підтримали 18-й пакет санкцій ЄС проти росії, який вони зараз блокують.

Однак перед початком саміту прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вимагатиме відтермінування голосування за санкції, доки не будуть розглянуті словацькі занепокоєння.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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