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Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Сегодня в Брюсселе стартует саммит Европейского Союза, где среди ключевых тем – война в Украине, укрепление обороноспособности и конкурентоспособность. Лидеры ЕС обсудят дальнейшую поддержку Украины, ее путь к членству в ЕС, давление на Россию и усилия для достижения мира.

Саммит ЕС стартует в Брюсселе: Украина и оборона в центре внимания

В Брюсселе сегодня стартует саммит ЕС, где Украина будет на повестке дня, сообщил в четверг президент Евросовета Антониу Кошта в X, пишет УНН.

Июньский саммит ЕС вот-вот начнется. Нас ждет насыщенный день. На повестке дня: оборона, Ближний Восток, Украина, конкурентоспособность и укрепление наших позиций в мире

- написал Кошта.

Детали

Как сообщается на сайте Евросовета, саммит продлится 26-27 июня.

"Лидеры ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить геоэкономические вызовы и текущие события в Украине и на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.

Европейская оборона и безопасность, миграция, готовность и внутренняя безопасность также находятся на повестке дня.

Украина

"Лидеры ЕС подведут итоги последних событий, касающихся войны россии против Украины. С этой целью они обсудят, как в дальнейшем поддерживать усилия, направленные на мир, вместе с партнерами, включая усиление давления на россию, чтобы она согласилась на содержательное прекращение огня и проявила истинное желание вести переговоры. Они также рассмотрят путь Украины к членству в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Евросовет "приветствует все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине". "На сегодня ЕС предоставил Украине почти 158,6 миллиарда евро, включая 59,6 миллиарда евро военной поддержки", - отметили в евроинституте.

"Украина настойчиво придерживается своих усилий, направленных на обеспечение реального мирного процесса. И ЕС будет оставаться таким же непоколебимым в своей поддержке Украины", - заявил Кошта.

Согласно ориентировочной программе, во время саммита 26 июня ожидается "обмен мнениями с Президентом Украины через видеоконференцию".

Соглашение с США

Как пишет Reuters, лидеры ЕС должны сообщить Еврокомиссии в четверг, хотят ли они достичь быстрого торгового соглашения с Соединенными Штатами на условиях, благоприятствующих Вашингтону, или продолжать борьбу за лучшее соглашение.

Вопрос российского газа

На полях саммита лидеры ЕС, как указывается, также попытаются развеять обеспокоенность Словакии и Венгрии относительно прекращения их доступа к российскому газу, как это предусмотрено планом ЕС по постепенному отказу от всего импорта российского газа до конца 2027 года.

Дипломаты ЕС заявили, что заверения лидеров ЕС относительно газа должны привести к тому, чтобы обе страны поддержали 18-й пакет санкций ЕС против россии, который они сейчас блокируют.

Однако перед началом саммита премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что потребует отсрочки голосования за санкции, пока не будут рассмотрены словацкие обеспокоенности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Антониу Кошта
Европейская комиссия
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Брюссель
Словакия
Соединённые Штаты
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Украина
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